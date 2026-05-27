В Кремле оценили желание ЕС начать переговоры с Россией

Европейский союз (ЕС) лишь имитирует желание начать переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Представитель Кремля назвал «квазисхоластикой» обсуждения в Брюсселе возобновления диалога с Москвой.

«Действия [ЕС] направлены только на то, чтобы дальше давить, чтобы те (украинцы. — «Газета.Ru») воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», — отметил Песков.

26 мая газета Politico написала, что в настоящее время в ЕС обсуждают кандидатуры трех политиков на позицию переговорщика для диалога с Россией. Речь идет о главе Европейского совета Антониу Коште, бывшем президенте Финляндии Саули Ниинисте и экс-председателе Европейской комиссии Жан-Клоде Юнкере. В материале подчеркивалось, что министры иностранных дел стран — членов регионального содружества планируют обменяться мнениями по возможному возобновлению коммуникации с РФ на неформальной встрече на этой неделе. При этом журналисты выяснили, что некоторые европейские чиновники опасаются, что назначение спецпредставителя для диалога с Москвой может подорвать усилия по оказанию на нее санкционного давления.

