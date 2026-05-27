Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле оценили желание ЕС начать переговоры с Россией

Песков заявил, что Евросоюз имитирует готовность к переговорам с РФ
Roman Naumov/Global Look Press

Европейский союз (ЕС) лишь имитирует желание начать переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Представитель Кремля назвал «квазисхоластикой» обсуждения в Брюсселе возобновления диалога с Москвой.

«Действия [ЕС] направлены только на то, чтобы дальше давить, чтобы те (украинцы. — «Газета.Ru») воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», — отметил Песков.

26 мая газета Politico написала, что в настоящее время в ЕС обсуждают кандидатуры трех политиков на позицию переговорщика для диалога с Россией. Речь идет о главе Европейского совета Антониу Коште, бывшем президенте Финляндии Саули Ниинисте и экс-председателе Европейской комиссии Жан-Клоде Юнкере. В материале подчеркивалось, что министры иностранных дел стран — членов регионального содружества планируют обменяться мнениями по возможному возобновлению коммуникации с РФ на неформальной встрече на этой неделе. При этом журналисты выяснили, что некоторые европейские чиновники опасаются, что назначение спецпредставителя для диалога с Москвой может подорвать усилия по оказанию на нее санкционного давления.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского высказалась о неспособности ЕС выбрать переговорщика для диалога с РФ.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!