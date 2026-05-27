Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ сравнили западников с «жуками-точильщиками»

Захарова обвинила западников в подрыве основ общеевропейской безопасности
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Российская сторона десятилетиями пыталась увещевать Запад, но он продолжал подрывать основы общеевропейской безопасности. Об этом на полях Международного форума по безопасности заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, Москва убеждала западные страны в том, что «деструктивное манипулирование» и смена политических режимов посредством «цветных революций» могут стать причиной общеевропейских проблем.

«А теперь уже мы видим, что эти проблемы разрастаются, выходят за пределы континента. Вместо того, чтобы принять эту объединительную повестку, а нужно было это сделать много раз на всех направлениях, вместо того, чтобы озаботиться решением всех вопросов, которые можно преодолеть только сообща, западники как «жуки-точильщики» бесконечно занимались подрывом общеевропейской безопасности», — отметила Захарова.

Также она обратила внимание, что на Западе не скрывают своего стремления к нанесению РФ так называемого стратегического поражения. Как сказала дипломат, западные государства даже во время учений рассматривают РФ и Белоруссию как потенциальные цели.

Ранее в МИД РФ заявили о безграничности агрессивной политики Запада.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!