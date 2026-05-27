В МИД РФ сравнили западников с «жуками-точильщиками»

Российская сторона десятилетиями пыталась увещевать Запад, но он продолжал подрывать основы общеевропейской безопасности. Об этом на полях Международного форума по безопасности заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, Москва убеждала западные страны в том, что «деструктивное манипулирование» и смена политических режимов посредством «цветных революций» могут стать причиной общеевропейских проблем.

«А теперь уже мы видим, что эти проблемы разрастаются, выходят за пределы континента. Вместо того, чтобы принять эту объединительную повестку, а нужно было это сделать много раз на всех направлениях, вместо того, чтобы озаботиться решением всех вопросов, которые можно преодолеть только сообща, западники как «жуки-точильщики» бесконечно занимались подрывом общеевропейской безопасности», — отметила Захарова.

Также она обратила внимание, что на Западе не скрывают своего стремления к нанесению РФ так называемого стратегического поражения. Как сказала дипломат, западные государства даже во время учений рассматривают РФ и Белоруссию как потенциальные цели.

Ранее в МИД РФ заявили о безграничности агрессивной политики Запада.