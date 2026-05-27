Эрдоган попросил мусульман всего мира преподать урок Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время речи по случаю Курбан-байрама раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Anadolu.

Глава государства выступил после молитвы в мечети Чамлыджа, расположенной в Стамбуле. В своей речи он призвал мусульман всего мира преподать урок председателю израильского правительства. Эрдоган обратил внимание, что обстановка в секторе Газа омрачает праздник для верующих как в Турции, так и в других странах.

«Я <...> считаю, что тиран, известный как Нетаньяху, усвоит необходимый урок от рук мусульман всего мира», — сказал президент.

Он добавил, что палестинцы отмечают Курбан-байрам «в грусти и глубокой скорби», и выразил им свою поддержку. По словам Эрдогана, религиозные праздники следует использовать для укрепления единства и солидарности.

В апреле министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что Израиль после Ирана может переключиться на его страну и объявить ее своим новым противником. Как отметил дипломат, Нетаньяху просто «не может существовать без врага».

Ранее в Турции допустили возможность войны с Израилем.