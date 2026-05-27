Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Названа стоимость вышиванок Зеленского

Aif.ru: на вышиванки Зеленского из бюджета Украины уходит по 5,5 тыс. гривен
Ukraine Presidency/Global Look Press

Из бюджета Украины на вышиванки главы государства уходит около 5,5 тыс. гривен (примерно 8,5 тыс. рублей). Об этом пишет aif.ru со ссылкой на данные украинского сайта госзакупок.

В последний День вышиванки, 21 мая, Зеленский вместе с женой Еленой сфотографировался в народной одежде. Первая леди выбрала в национальную рубаху белого цвета, а сам глава государства — черную.

«Всего же, с 2019 года для закупки вышиванок для Зеленского и Елены было проведено около 15 тендеров на общую сумму свыше 100 937 гривен (свыше 160 тысяч рублей). Рубашки с узором закупались по одной или сразу по 20 штук», — говорится в материале.

По данным издания, в коллекции украинского лидера имеются черные и белые вышиванки, а также зеленые в стиле милитари.

В августе прошлого года Зеленский выступил с видеообращением в честь дня независимости Украины. При этом он был одет в черную вышиванку с картой Украины, на которой были видны новые регионы РФ и Крым. Тогда председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что появление Зеленского в национальной рубахе с контурами границ Украины 1991 года, символично.

Ранее украинский дизайнер рассказал, кто заставил Зеленского изменить стиль одежды.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!