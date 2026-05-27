Названа стоимость вышиванок Зеленского

Из бюджета Украины на вышиванки главы государства уходит около 5,5 тыс. гривен (примерно 8,5 тыс. рублей). Об этом пишет aif.ru со ссылкой на данные украинского сайта госзакупок.

В последний День вышиванки, 21 мая, Зеленский вместе с женой Еленой сфотографировался в народной одежде. Первая леди выбрала в национальную рубаху белого цвета, а сам глава государства — черную.

«Всего же, с 2019 года для закупки вышиванок для Зеленского и Елены было проведено около 15 тендеров на общую сумму свыше 100 937 гривен (свыше 160 тысяч рублей). Рубашки с узором закупались по одной или сразу по 20 штук», — говорится в материале.

По данным издания, в коллекции украинского лидера имеются черные и белые вышиванки, а также зеленые в стиле милитари.

В августе прошлого года Зеленский выступил с видеообращением в честь дня независимости Украины. При этом он был одет в черную вышиванку с картой Украины, на которой были видны новые регионы РФ и Крым. Тогда председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что появление Зеленского в национальной рубахе с контурами границ Украины 1991 года, символично.

Ранее украинский дизайнер рассказал, кто заставил Зеленского изменить стиль одежды.