США предсказали смену населения к 2050 году

NYP: темнокожее население впервые может стать большинством в США к 2050 году
Темнокожее население, вероятно, впервые в истории США будет преобладать в численности над светлокожим к 2050 году. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на данные американского бюро переписи населения.

«Небелые, вероятно, станут большинством в США к 2050 году, и такая ситуация будет наблюдаться в 16 штатах, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут», — говорится в публикации.

Согласно статье, в 1980 году в США было 80% белого населения. Однако к 2050 году этот показатель, как ожидается, упадет до 47%, а к 2060 году — до 44%. В газете указали, что эти изменения будут вызваны международной и внутренней миграцией, а также снижением рождаемости в стране.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в США на десятилетия раньше запланированного срока может произойти первое сокращение населения в истории страны. Ожидалось, что численность американцев начнет сокращаться только в 2081 году. Однако ужесточение иммиграционной политики нынешнего президента США привело к тому, что это может произойти уже в 2026 году.

Согласно данным переписи населения США, за год до 1 июля 2025 года численность американцев выросла всего на 0,5%, или на 1,8 млн человек, что является самым низким показателем с начала пандемии. Основной причиной значительного замедления стало резкое сокращение чистой миграции с пика в 2,7 млн человек в год.

