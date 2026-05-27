Шойгу: РФ рассчитывает, что Венесуэла не будет продавать оружие Украине

Евгений Биятов/РИА Новости

Россия надеется, что Венесуэла не будет участвовать в поставках оружия Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой, передает РИА Новости.

Он рассказал, что у России есть данные об активности западных эмиссаров, которые пытаются вовлечь государства Латинской Америки в различные схемы по поставкам оружия в интересах Киева.

«Рассчитываем, что вы будете отвергать подобные заходы и информировать нас о соответствующих попытках западников», — сказал Шойгу, отметив, что венесуэльская армия имеет в своем арсенале значительное количество военной техники советского и российского производства.

В данный момент Каракас пытается выработать новую модальность отношений с США, которая учитывала бы национальные интересы страны. Россия убеждена, что Венесуэла должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу, заключил секретарь Совбеза.

До этого сообщалось, что Россия и Венесуэла рассматривают возможность запуска чартерного авиасообщения.

Ранее сообщалось, что США готовят новые обвинения против Мадуро.

 
