Автор «пророческого» эпизода «Симпсонов» решил стать президентом США

Автор «пророческого» эпизода «Симпсонов» Дэн Грини объявил о намерении бороться за пост президента США в 2028 году. В видеообращении на своем YouTube-канале он заявил: «Я баллотируюсь в президенты. Моя платформа — Америка для всех. Давайте сделаем это».

Грини написал эпизод мультсериала «Барт в будущем» (2000), где Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом США. В Овальном кабинете она обсуждает финансовые проблемы, оставленные ее предшественником Дональдом Трампом. Поскольку эпизод вышел за 16 лет до реальной победы Трампа на выборах, создателя шоу Мэтта Грейнинга и его команду начали называть «пророками».

Выборы президента США пройдут 7 ноября 2028 года, а формальная регистрация кандидатов стартует весной 2027 года. Среди демократов в числе потенциальных кандидатов называют Александрию Окасио-Кортес, которая лидирует в опросах внутри партии, бывшего вице-президента Камалу Харрис, бывшего министра транспорта Пита Буттиджича, а также губернаторов Калифорнии Гэвина Ньюсома и Пенсильвании Джоша Шапиро.

У республиканцев главным фаворитом считается действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Также в опросах высокие позиции занимают госсекретарь Марко Рубио и губернатор Флориды Рон Десантис, который уже предпринимал попытку выдвижения в прошлом.

Ранее в «Симпсонах» нашли предсказание вспышки хантавируса.