«Изменить ход СВО»: в России допустили применение ядерного оружия на Украине

Россия может применить тактическое ядерное оружие в рамках СВО, если страны Запада будут активнее втягиваться в вооруженный конфликт и если Киев окончательно откажется от переговорного пути урегулирования кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.



Как отметил собеседник, еще более активное вовлечение Запада в конфликт на Украине может создать прямую угрозу безопасности России.



«При необходимости Россия может применить тактическое ядерное оружие, которое должно изменить ход специальной военной операции и поставить точку в ее проведении. Она [необходимость] может возникнуть, если противник откажется вести мирные переговоры, что, собственно говоря, мы наблюдаем. Второй момент – это более активное включение стран Запада в военный конфликт, то есть практическая угроза. Мы сейчас видим угрозы в адрес Белоруссии. Мы видим попытки втянуть страны Прибалтики. Запад предпринимает попытки открыть второй фронт против нашей страны. В этих условиях, конечно, ничего не останется, как использовать свое преимущество – наличие ядерного потенциала», — отметил военный аналитик.



По словам Кнутова, сегодня у России «руки свободны в вопросе братских отношений» с Украиной, поскольку многих украинских граждан, настроенных пророссийски, власти страны стараются мобилизовать на фронт.



До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению России могут спровоцировать ВС РФ использовать оружие, которое «не оставит следа ни от кого».



В ходе пленарного заседания председатель Госдумы также предложил почтить память жертв украинского удара по Старобельскому профессиональному колледжу в Луганской народной республики (ЛНР). Он назвал эту атаку ВСУ преступлением против человечности без сроков давности и возложил ответственность за случившееся на президента Украины Владимира Зеленского и его подручных.

Ранее полковник Ходаренок заявил, что по Киеву нанесут удары невиданной ранее силы.