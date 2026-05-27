В МИД РФ заявили, что Starlink используется для вмешательства в дела других стран

Спутниковый интернет Starlink компании Илона Маска SpaceX используется Пентагоном для вмешательства во внутренние дела других стран. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Алимов в ходе сессии Международного форума по безопасности, передает РИА Новости.

«Не секрет, что данные технологии, в частности Starlink, обеспечивающие доступ в интернет в обход национальных регуляторов, используются для вмешательства во внутренние дела государств, в том числе для организации протестов», — сказал Алимов.

SpaceX не скрывает того, что является подрядчиком Пентагона, отметил дипломат.

По его словам, американская компания осуществляет экспансию на мировом рынке под предлогом удобства спутниковой связи, «фактически получая возможность оказывать воздействие на население других стран».

Замглавы МИД РФ считает это «тревожной тенденцией».

В апреле сообщалось, что сбои в работе спутниковой сети Starlink выявили усиливающуюся зависимость Пентагона от SpaceX.

Ранее Starlink официально заработал в Кыргызстане.

 
