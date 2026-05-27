Economist: Зеленский использует все более авторитарные методы правления

Стиль правления Владимира Зеленского становится все более авторитарным. Об этом пишет британское издание The Economist, ссылаясь на собственные источники.

По словам инсайдеров, украинский лидер «скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления». Кроме того, добавляет автор статьи, Зеленский крайне обидчив.

Высокопоставленный сотрудник разведки, говоривший с The Economist на условиях анонимности, отметил, что Зеленский не терпит в своем окружении сильных людей, поэтому создал вокруг себя «культ лояльности».

«Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании без возможности сбросить напряжение в виде выборов», — говорится в материале.

Бывший депутат Украины Спиридон Килинкаров ранее заявлял что пока сложно говорить о сроках проведения выборов на Украине, однако в этом вопросе многое будет зависеть от летней кампании ВС РФ в зоне спецоперации и решений западных спонсоров Киева.

Позднее стало известно, что лишь 28% украинцев хотят видеть президентом нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, а 15% граждан считают, что он должен подвергнуться уголовному преследованию.

Ранее Медведев назвал Зеленского «больным наркоманом» с распадающейся личностью.