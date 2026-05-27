Стиль правления Владимира Зеленского становится все более авторитарным. Об этом пишет британское издание The Economist, ссылаясь на собственные источники.
По словам инсайдеров, украинский лидер «скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления». Кроме того, добавляет автор статьи, Зеленский крайне обидчив.
Высокопоставленный сотрудник разведки, говоривший с The Economist на условиях анонимности, отметил, что Зеленский не терпит в своем окружении сильных людей, поэтому создал вокруг себя «культ лояльности».
«Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании без возможности сбросить напряжение в виде выборов», — говорится в материале.
Бывший депутат Украины Спиридон Килинкаров ранее заявлял что пока сложно говорить о сроках проведения выборов на Украине, однако в этом вопросе многое будет зависеть от летней кампании ВС РФ в зоне спецоперации и решений западных спонсоров Киева.
Позднее стало известно, что лишь 28% украинцев хотят видеть президентом нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, а 15% граждан считают, что он должен подвергнуться уголовному преследованию.
Ранее Медведев назвал Зеленского «больным наркоманом» с распадающейся личностью.