Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Не терпит сильных людей»: британцы заподозрили Зеленского в авторитаризме

Economist: Зеленский использует все более авторитарные методы правления
Emrah Gurel/AP

Стиль правления Владимира Зеленского становится все более авторитарным. Об этом пишет британское издание The Economist, ссылаясь на собственные источники.

По словам инсайдеров, украинский лидер «скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления». Кроме того, добавляет автор статьи, Зеленский крайне обидчив.

Высокопоставленный сотрудник разведки, говоривший с The Economist на условиях анонимности, отметил, что Зеленский не терпит в своем окружении сильных людей, поэтому создал вокруг себя «культ лояльности».

«Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании без возможности сбросить напряжение в виде выборов», — говорится в материале.

Бывший депутат Украины Спиридон Килинкаров ранее заявлял что пока сложно говорить о сроках проведения выборов на Украине, однако в этом вопросе многое будет зависеть от летней кампании ВС РФ в зоне спецоперации и решений западных спонсоров Киева.

Позднее стало известно, что лишь 28% украинцев хотят видеть президентом нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, а 15% граждан считают, что он должен подвергнуться уголовному преследованию.

Ранее Медведев назвал Зеленского «больным наркоманом» с распадающейся личностью.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!