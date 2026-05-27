Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Литве сделали заявление в связи с вторжением беспилотников

Каунас: Литва столкнулась с новой реальностью из-за налетов беспилотников
Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Литва столкнулась с новой реальностью из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство страны. Об этом заявил министр обороны страны Робертас Каунас в беседе с Euronews.

По его словам, Литва должна быть готова к повторным инцидентам с дронами, учитывая непростую обстановку в регионе. Министр отметил, что стране необходимо адаптироваться, потому что вероятность повторения таких сценариев достаточно высока.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что небо над странами Балтии престало быть «достаточно безопасным», давление возрастает.

26 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, что вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины в воздушное пространство стран Прибалтики является «намеренной стратегией России». Политик поблагодарила прибалтийцев «за стойкость и спокойствие» и пообещала, что ЕС и страны региона смогут «вместе победить» Россию.

Также она призвала в кратчайшие сроки интегрировать Украину в военно-промышленную систему Европы, чтобы «обогнать Россию в военных инновациях».

Ранее журналист Христофору назвал обращение фон дер Ляйен к России унижением для всего Евросоюза.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!