В Литве сделали заявление в связи с вторжением беспилотников

Литва столкнулась с новой реальностью из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство страны. Об этом заявил министр обороны страны Робертас Каунас в беседе с Euronews.

По его словам, Литва должна быть готова к повторным инцидентам с дронами, учитывая непростую обстановку в регионе. Министр отметил, что стране необходимо адаптироваться, потому что вероятность повторения таких сценариев достаточно высока.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что небо над странами Балтии престало быть «достаточно безопасным», давление возрастает.

26 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, что вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины в воздушное пространство стран Прибалтики является «намеренной стратегией России». Политик поблагодарила прибалтийцев «за стойкость и спокойствие» и пообещала, что ЕС и страны региона смогут «вместе победить» Россию.

Также она призвала в кратчайшие сроки интегрировать Украину в военно-промышленную систему Европы, чтобы «обогнать Россию в военных инновациях».

Ранее журналист Христофору назвал обращение фон дер Ляйен к России унижением для всего Евросоюза.