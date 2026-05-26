В МИД прокомментировали отношения России и США

Рябков: сейчас нет предпосылок для диалога с США по стратегической стабильности
Для диалога по стратегической стабильности с США в настоящее время нет предпосылок, нужны ощутимые сдвиги политики Вашингтона в отношении Москвы к лучшему. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, к такой ситуации привела обстановка в мире. Это же касается диалога по вопросам будущего контроля над вооружениями, отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что только весомые изменения к лучшему в политике Соединенных Штатов на российском направлении могут, если это случится, привести Москву к выводу, что такую возможность она готова рассмотреть, но такого пока близко нет.

«Поэтому вопрос не существует по факту — готовы мы к чему-то, не готовы. Мы просто не рассматриваем такие возможности», — добавил замглавы МИД РФ.

Дипломат также заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений слегка продвигаются, но процесс идет достаточно медленно, — «час по чайной ложке».

Ранее Москва и Вашингтон заявляли о ведении интенсивных контактов на уровне администраций.

 
