Политолог оценил снятие ограничений на интернет в Иране

Политолог Блохин: власти Ирана не рассчитывают на эскалацию конфликта с США
Снятие ограничений на интернет в Иране может свидетельствовать о том, что руководство Исламской Республики не рассчитывает на эскалацию конфликта с США и Израилем. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

«Они могут ошибаться, но решение принято на высшем уровне и наверняка продумано. Вполне вероятно, что возобновления серьезных боевых действий не будет. Хотя и не обойдется без шараханья, громких слов и инцидентов. Нагнетание продолжится, но это часть процесса», — сказал эксперт.

Жесткие заявления и демонстративные действия нужны для сохранения лица. В ходе переговоров же все станут более сговорчивыми, спрогнозировал Блохин.

26 мая стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о возобновлении в стране доступа к международному интернету в ближайшие 24 часа.

По его словам, министр связи и информационных технологий Сейед Саттар Хашеми уже отдал соответствующие распоряжения, и «процесс запущен».

Ранее в Иране намекнули на возможность цифровой катастрофы в странах Персидского залива.

 
