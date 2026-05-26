Россия уведомила Евросоюз об атаке ВСУ на колледж в ЛНР

И.о. постпреда РФ Малаян довел до ЕС данные о теракте ВСУ против колледжа в ЛНР

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ Карен Малаян довел до Европейского союза информацию об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили РИА Новости в постпредстве.

Отмечается, что дипломат передал европейской стороне в том числе фотоматериалы по итогам поездки уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и группы иностранных журналистов в Старобельск 24 мая.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

