Самолет с государственным секретарем США Марко Рубио на борту совершил посадку в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом сообщил Арменпресс.

О визите Рубио в Ереван сообщили в армянском МИД 25 мая.

26 мая Рубио встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. После беседы дипломаты подпишут двусторонние документы и выступят с заявлениями для прессы.

В начале мая в Ереване состоялся VIII саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Всего в мероприятии приняли участие около 40 высокопоставленных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также президентов Молдавии и Румынии Майю Санду и Никушора Дана. В Ереван также прибыл и президент Украины Владимир Зеленский — для него была предусмотрена отдельная сессия, посвященная украинскому конфликту.

В Кремле назвали ненормальной ситуацию, при которой в Ереване на международной площадке прозвучали антироссийские заявления Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ожидает разъяснений.

