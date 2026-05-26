Шойгу сделал заявление об Армении и Карабахе

Шойгу: Армения не просила помощь ОДКБ во время конфликта в Нагорном Карабахе

Армения не запрашивала помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Со стороны Армении не было никакого запроса на оказание помощи в этом конфликте», — сказал чиновник.

1 апреля во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ не помогла Еревану в Карабахе. Путин отметил, что армянская сторона сама признала регион частью Азербайджана в 2022 году. Премьер добавил, что «карабахское движение» пора прекратить — мир с Баку заключен при участии США, но поблагодарил и Россию за роль в нормализации отношений.

8 августа 2025 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Шойгу заявил, что последние шаги руководства Армении противоречат духу союзничества с РФ.