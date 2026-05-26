Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова прокомментировала отношения России и Армении

Захарова: РФ нацелена на экономическое развитие отношений с Арменией
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская Федерация нацелена развивать экономическое и гуманитарное сотрудничество с Республикой Армения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы нацелены на экономическое, гуманитарное развитие, мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе», — сказала дипломат.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа во все страны, но особенно для близких союзников и партнеров, однако такой режим невозможен для участников других интеграций, для них цена будет рыночной. Представитель Кремля отметил, что об этом известно «друзьям в Ереване», с которыми продолжается диалог.

22 мая премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией. Об этом он сказал на фоне состоявшегося в Ереване саммита Европейского политического сообщества.

Ранее Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину».

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!