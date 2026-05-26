Захарова прокомментировала отношения России и Армении

Российская Федерация нацелена развивать экономическое и гуманитарное сотрудничество с Республикой Армения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы нацелены на экономическое, гуманитарное развитие, мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе», — сказала дипломат.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа во все страны, но особенно для близких союзников и партнеров, однако такой режим невозможен для участников других интеграций, для них цена будет рыночной. Представитель Кремля отметил, что об этом известно «друзьям в Ереване», с которыми продолжается диалог.

22 мая премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией. Об этом он сказал на фоне состоявшегося в Ереване саммита Европейского политического сообщества.

Ранее Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину».