Названы возможные сроки завершения украинского конфликта

Политолог Глазунов: к завершению конфликта на Украине приступят в июле
Сергей Бобылев/РИА Новости

Участники конфликта на Украине начнут принимать решения по вопросу завершения боевых действий в июле, считает политолог Олег Глазунов. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Эксперт обратил внимание на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что боевые действия будут остановлены в ноябре 2026 года. По словам Глазунова, о возможности окончания конфликта предстоящей осенью говорили не только на Украине, но и за ее пределами. В том числе это делали аналитики в России.

Политолог счел реалистичным такой прогноз и выразил уверенность, что принятие решений по мирному договору может начаться в середине лета.

«Я думаю, есть какая-то утечка информации, либо что-то уже специально обнародуется. Завершить этот конфликт хотят все: и Россия, и Европейский союз, и США, которым он тоже не нужен», — отметил эксперт.

Он добавил, что Зеленскому могли дать какое-то время. При этом было решено начать первую фазу завершения конфликта в июле, так как урегулировать кризис за один день невозможно, резюмировал Глазунов.

25 мая депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Владимир Зеленский на встрече с парламентариями от партии «Слуга народа» рассказал, что «горячая фаза» конфликта может завершиться до ноября. Глава государства уточнил, что такой вариант рассматривается при условии, что Киеву будут предоставлены гарантии безопасности.

