Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Евродепутат призвал Запад высказаться об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Евродепутат Валле обвинил Запад в молчании после ударов ВСУ по колледжу в ЛНР
Евгений Биятов/РИА Новости

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) в Европе воцарилось оглушительное молчание. Об этом заявил евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения пяти звезд» Данило Делла Валле в соцсети Х.

По его словам, со стороны западных политиков не было «никакого коллективного возмущения», о произошедшем не писали СМИ.

Валле добавил, что на фоне затянувшегося украинского конфликта премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжает поддерживать президента Украины Владимира Зеленского новыми сделками о военном сотрудничестве. Политик высказал мнение, что эти методы лишь продолжают эскалацию, а сохранение военных расходов ведет к уменьшению средств на социальное обеспечение.

«У погибших детей нет флага. И те, кто подпитывает эту эскалацию, тянут Европу к точке невозврата», — подчеркнул Валле.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мирошник заявил, что трагедия в Старобельске стала самой кровавой в России за неделю.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!