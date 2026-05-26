Евродепутат Валле обвинил Запад в молчании после ударов ВСУ по колледжу в ЛНР

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) в Европе воцарилось оглушительное молчание. Об этом заявил евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения пяти звезд» Данило Делла Валле в соцсети Х.

По его словам, со стороны западных политиков не было «никакого коллективного возмущения», о произошедшем не писали СМИ.

Валле добавил, что на фоне затянувшегося украинского конфликта премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжает поддерживать президента Украины Владимира Зеленского новыми сделками о военном сотрудничестве. Политик высказал мнение, что эти методы лишь продолжают эскалацию, а сохранение военных расходов ведет к уменьшению средств на социальное обеспечение.

«У погибших детей нет флага. И те, кто подпитывает эту эскалацию, тянут Европу к точке невозврата», — подчеркнул Валле.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мирошник заявил, что трагедия в Старобельске стала самой кровавой в России за неделю.