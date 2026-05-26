В Госдуме объяснили, почему новый премьер Венгрии будет закупать газ у России

У премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра нет иного выхода, кроме как закупать энергоресурсы из России, поэтому он не может пожертвовать экономикой страны в угоду антироссийским директивам Евросоюза. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, влияние ЕС на национальные элиты слабеет, поскольку политика объединения губительна для многих стран.

«Руководство ЕС хотело бы, чтобы входящие в объединение страны беспрекословно следовали приказам, исходящим из Брюсселя. Причем, чаще всего эти директивы для государств — убийственны, Евросоюз сейчас озабочен исключительно тем, чтобы противостоять России, накачивая деньгами военно-промышленный комплекс, а все излишки денежных средств отправляя Украине. Это, конечно, никому не выгодно, и венгры, поляки, финны задают вопросы — зачем это, собственного говоря, происходит. Национальные элиты постепенно выходят из-под контроля ЕС, понимая, что такая политика губительна. Поэтому и фактический ставленник евроглобалистов — Петер Мадьяр, по сути, продолжил политику своего предшественника Виктора Орбана, которого в Брюсселе ненавидели. У него просто выхода другого нет — экономика Венгрии зависит от России, и слушаться еврокомиссаров в данном случае значит вредить собственной стране и народу», — сказал он.

До этого Мадьяр заявлял, что Венгрия, как и любая другая страна ЕС, обладает суверенитетом в вопросе закупки энергоресурсов. Он подчеркнул, что венгры вправе сами решать, с какой страной они будут сотрудничать по разным вопросам, в том числе дал понять, что Будапешт продолжит закупать российские нефть и газ.

После этого швейцарская газета Die Weltwoche сообщила, что попытки Евросоюза избавиться от влияния бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обернулись провалом. Новый глава венгерского правительства также отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя, потому ЕС в нем разочарован, говорится в материале.

