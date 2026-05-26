В Госдуме после попытки теракта в порту Усть-Луги назвали цель НАТО в борьбе с Россией

Попытка теракта в порту Усть-Луги в Ленинградской области свидетельствует о том, что целью НАТО в борьбе с Россией являются удары по объектам ее энергетической инфраструктуры. Об этом в ходе беседы с журналистами газеты «Известия» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

Он обратил внимание, что злоумышленники заминировали пустой танкер.

«Когда они его хотели взорвать? Когда он будет заправлен прямо там, в Усть-Луге. И если это даже делают украинцы, то наверняка их курируют западные спецслужбы», — сказал парламентарий.

По словам депутата, в настоящее время Москва не имеет возможностей для того, чтобы договориться с западными странами о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

25 мая в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили, что силовики предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луги. Предполагалось, что судно будет загружено в данном порту и после направится в Турцию. Однако специалисты при обследовании подводной части корпуса нашли в районе машинного отделения посторонние предметы, имевшие признаки взрывных устройств. Было установлено, что эти предметы — взрывные устройства, выполненные по типу морских магнитных мин. Предварительно, они были созданы в одной из стран — членов НАТО.

Ранее ФСБ России показала кадры с заминированным газовозом.