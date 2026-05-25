Дугин объяснил свои слова о ядерном оружии влиянием политолога Караганова

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин объяснил свои слова о применении ядерного оружия влиянием политолога Сергея Караганова. Соответствующее заявление Дугин сделал в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Это дурное влияние Сергея Караганова. Я ненавижу ядерное оружие, считаю, что это абсолютно бесчеловечное, антидуховное явление. Но Сергей Александрович Караганов, с которым мы находились в разных [политических] лагерях какое-то время <...>. Потом он стал, в общем-то, высказываться в других вопросах в таком же духе, как и я. Он произвел на меня впечатление человека основательного. Он стал меня убеждать, что это [ядерное оружие] — единственный выход. Я действительно борюсь с этим, я очень не люблю ядерное оружие», — сказал Дугин.

Политолог отметил, что хочет верить в то, что «есть другие варианты».

В марте этого года он заявлял в беседе с телеканалом «Царьград», что после начала конфликта США и Израиля действует только «право сильного, право быстрого». Философ тогда высказал мнение о том, что ситуация может привести к применению ядерного оружия.

Ранее Дугин заявил, что США и Британия, вероятно, работают над передачей ядерного оружия Украине.