Лавров выразил сожаление, что евроэлиты и Украина срывают договоренности Анкориджа

Лавров напомнил Рубио о достигнутых в Анкоридже договоренностях по поводу Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио выразил сожаление тем, что «нахрапистые усилия» европейских элит и Украины подрывают достигнутые в Анкоридже договоренности. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Как отмечается, Лавров напомнил американскому коллеге о достигнутых на высшем уровне по предложению США договоренностях на саммите в Анкоридже.

В связи с этим глава МИД РФ «выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые могли бы открыть путь к долгосрочному урегулированию конфликта с балансом интересов.

Встреча российской и американской делегаций состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Участники переговоров охарактеризовали переговоры как успешные. По итогам саммита Владимир Путин заявил о возможности довести урегулирование украинского конфликта до завершения и отметил, что Россия заинтересована в долгосрочном характере процесса.

Ранее замглавы МИД пояснил, что Россия подразумевает под «духом Анкориджа».