Пашинян заявил о намерении подать еще один иск против Карапетяна за слова о доме в Канаде

Пашинян пообещал подать в суд на Карапетяна за слова о доме в Канаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен подать еще один судебный иск против лидера партии «Сильная Армения», предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Поводом стали высказывания Карапетяна о том, что Пашинян принесет Армении новые проблемы, после чего «спокойно уйдет и будет наслаждаться своим домом в Канаде».

«Я подам на него в суд, и он извинится. У него просто нет другого выбора», — сказал Пашинян в видеообращении.

По словам Пашиняна, Армения является его единственным домом. Он подчеркнул, что «никогда не искал и не будет искать дома» за пределами родины.

В этом месяце Пашинян подал судебный иск против Карапетяна. Поводом для тяжбы стали слова бизнесмена о том, что премьер делает политические заявления под воздействием галлюциногенных грибов, которые попробовал в ресторане во время поездки в Китай.

Армянские политологи расценили обвинение Карапетяна как попытку дискредитировать Пашиняна и его партию «Гражданский договор» в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в республике в 2027 году.

Ранее Пашинян испугался разрезать торт в форме карты Армении.