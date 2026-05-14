Пашинян подал в суд на российского бизнесмена за слова о галлюциногенных грибах

Verelq: Пашинян подал в суд на Карапетяна за слова о псилоцибиновых грибах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал судебный иск против председателя партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Об он сам, находясь в отпуске, сообщил изданию Verelq.

В тексте сообщения не уточняется, когда именно был подан иск, в какой суд обратился глава правительства и какие требования выдвинул к ответчику.

Поводом для тяжбы стало заявление Карапетяна о том, что Пашинян делает политические заявления под воздействием галюциногенных грибов, которые якобы попробовал в ресторане во время поездки в Китай.

«Ему понравилось и, по моей информации, он примерно одну тонну купил и привез с собой в Армению. Хочу раскрыть вам секрет: <...> когда он идет отвечать на вопросы журналистов в правительстве или поднимается на трибуну парламента, обязательно употребляет эти грибы», — поделился бизнесмен с журналистами.

Армянские политологи расценили его заявление как попытку дискредитировать Пашиняна и его партию «Гражданский договор» в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в республике в 2027 году.

Карапетян является лидером армянской оппозиции, он неоднократно критиковал премьер-министра страны за проводимую им политику в отношении России и ОДКБ.

