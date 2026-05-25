Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В посольстве РФ возмутились тиражированию страшилок про Россию в Европе и Балтике

Посольство РФ: из России старательно лепят образ «агрессора» в Балтике и Европе
Telegram-канал «Ambassade de Russie en Belgique/ Посольство России в Бельгии»

Власти Бельгии тиражируют «страшилки» о «российской машине дезинформации», но не замечают при этом действий украинской армии и запугивают европейцев якобы готовящимся нападением на территории стран НАТО. Об этом заявили в посольстве РФ в Бельгии.

«Из России старательно лепят образ «агрессора» в Балтийском регионе и – шире – запугивают европейцев якобы неминуемым нападением Москвы на НАТО, тогда как вооруженные силы Украины начали планировать удары по России с территории государств Балтии, а в НАТО не скрывают подготовку к прямой войне с нашей страной», — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве отметили, что не проходит и дня, чтобы Брюссель не обрушивался на Россию с обвинениями. Так, Москве вменяют «террор» и «военные преступления» на Украине, игнорируя при этом удары ВСУ по гражданским объектам, в частности последнюю атаку на колледж в Старобельске в Луганской народной республике. Также звучат громкие заявления о «насильственной депортации десятков тысяч украинских детей» и тиражируются «страшилки» о «российской машине дезинформации», в то время как западные СМИ ежедневно фабрикуют все новые фейки, отметили в дипведомстве.

Бельгийские власти, очевидно, надеются «выбиться в ЕС и НАТО в передовики антироссийского фронта», подчеркнули в российском посольстве.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии газовозе.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!