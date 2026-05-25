Власти Бельгии тиражируют «страшилки» о «российской машине дезинформации», но не замечают при этом действий украинской армии и запугивают европейцев якобы готовящимся нападением на территории стран НАТО. Об этом заявили в посольстве РФ в Бельгии.

«Из России старательно лепят образ «агрессора» в Балтийском регионе и – шире – запугивают европейцев якобы неминуемым нападением Москвы на НАТО, тогда как вооруженные силы Украины начали планировать удары по России с территории государств Балтии, а в НАТО не скрывают подготовку к прямой войне с нашей страной», — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве отметили, что не проходит и дня, чтобы Брюссель не обрушивался на Россию с обвинениями. Так, Москве вменяют «террор» и «военные преступления» на Украине, игнорируя при этом удары ВСУ по гражданским объектам, в частности последнюю атаку на колледж в Старобельске в Луганской народной республике. Также звучат громкие заявления о «насильственной депортации десятков тысяч украинских детей» и тиражируются «страшилки» о «российской машине дезинформации», в то время как западные СМИ ежедневно фабрикуют все новые фейки, отметили в дипведомстве.

Бельгийские власти, очевидно, надеются «выбиться в ЕС и НАТО в передовики антироссийского фронта», подчеркнули в российском посольстве.

