В ГД готовят наказание для релокантов за правонарушения против РФ «на деньги западных спонсоров»

В ГД рассмотрят закон об усилении наказания для релокантов за преступления против РФ

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об усилении ответственности для граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом, на заседании 26 мая. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что релокант, который «на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров», должен осознавать, что ему придется за это ответить — «как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения».

В качестве меры наказания за нарушение российских законов рассматривается в том числе арест имущества правонарушителя. Председатель Госдумы подчеркнул, что это справедливая мера наказания для тех, кто цинично нарушает российские законы, «при этом продолжая жить за счет заработанного в России».

Законопроектом предлагается распространить административную ответственность на россиян за такие правонарушения, совершенные за пределами России, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, дискредитация ВС РФ, призывы к санкциям и др.

