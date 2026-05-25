Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы Каллас усилить давление на Россию

Депутат Белик назвал истерическими воплями угрозу Каллас усилить давление на РФ
Liesa Johannssen/Reuters

Угрозы главы евродипломатии усилить давление на Россию являются воплями, у Евросоюза нет рычагов для воздействия на Москву. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«У ЕС нет рычагов давления для изменения российского военно-политического курса. Россия будет наносить удары возмездия столько, сколько потребуется, невзирая на истерические вопли мадам Каллас», - заявил Белик.

Депутат подчеркнул, что «прозаседавшимся европолитикам» необходимо оглянуться вокруг и познакомиться с реальностью. Пока Каллас и ее коллеги пытаются «абстрагироваться от реального мира», ждать здравомыслия от Брюсселя нет смысла, констатировал он.

Сегодня политика Евросоюза основана на русофобии, констатировал депутат.

Накануне Кая Каллас на своей странице в соцсети Х резко раскритиковала удар ВС РФ по территории Украины с использованием «Орешника» и пообещала, что Евросоюз в будущем усилит давление на Россию. Она заявила заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию.

Ранее Макрон осудил удар «Орешником» по Украине.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!