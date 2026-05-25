Угрозы главы евродипломатии усилить давление на Россию являются воплями, у Евросоюза нет рычагов для воздействия на Москву. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«У ЕС нет рычагов давления для изменения российского военно-политического курса. Россия будет наносить удары возмездия столько, сколько потребуется, невзирая на истерические вопли мадам Каллас», - заявил Белик.

Депутат подчеркнул, что «прозаседавшимся европолитикам» необходимо оглянуться вокруг и познакомиться с реальностью. Пока Каллас и ее коллеги пытаются «абстрагироваться от реального мира», ждать здравомыслия от Брюсселя нет смысла, констатировал он.

Сегодня политика Евросоюза основана на русофобии, констатировал депутат.

Накануне Кая Каллас на своей странице в соцсети Х резко раскритиковала удар ВС РФ по территории Украины с использованием «Орешника» и пообещала, что Евросоюз в будущем усилит давление на Россию. Она заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию.

Ранее Макрон осудил удар «Орешником» по Украине.