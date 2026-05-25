Стало известно, что Путин намерен обсудить с Токаевым

Путин пообещал обсудить с Токаевым участие в межрегиональном форуме в Омске

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен во время предстоящей встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудить с ним совместное участие в форуме РФ — Казахстан в Омске в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства 25 мая провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Чиновник пригласил президента принять участие в упомянутом форуме и предложил обсудить возможность очного участия с казахстанским лидером.

Путин сказал Хоценко, что Токаев поддерживает подобные начинания.

27–29 мая Путин посетит Казахстан по приглашению Токаева. Пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что в ходе переговоров президенты обсудят текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

