В Финляндии призвали не питать иллюзий о победе над Россией после удара «Орешником»

Малинен призвал НАТО не питать иллюзий о победе над РФ после удара «Орешником»

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х призвал НАТО не питать иллюзий о возможности победить в конфликте с Россией после удара ракетой средней дальности «Орешник» по Киевской области.

«Прошлой ночью Россия нанесла удар ракетой «Орешник» <…>. Просто продолжайте убеждать себя, что мы выиграем эту войну», — обратился Малинен к генсеку НАТО Марку Рютте, главе МИД Элине Валтонен и командующему силами обороны Янне Яакколе.

24 мая в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по территории Украины не только с помощью «Орешника», но и ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотников.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что эта атака стала ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам в России. В МО уточнили, что целями российской армии стали военные объекты, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Все цели были достигнуты и поражены.

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в ударе по «центру Древней Руси».