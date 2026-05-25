Украину как террористическую организацию необходимо полностью уничтожить. Об этом заявил депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в интервью MK.ru.

Вассерман выразил уверенность, что пока «независимая Украина» существует, с каждого квадратного метра этой организации «будут пакостить всем русским».

«Я действительно считаю, что без полной ликвидации террористической организации Украина все остальное — это полумеры», — сказал Вассерман.

В MK.ru обратили внимание, что многие пользователи соцсетей считают удар возмездия Вооруженных сил России по Украине «началом серьезной работы по ликвидации киевской хунты». Люди в сети предупреждают киевских властей, что «шутки кончились», «разбудили русского медведя».

24 мая в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по территории Украины не только с помощью «Орешника», но и ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотников. В оборонном ведомстве подчеркнули, что эта атака стала ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам в России. В МО уточнили, что целями российской армии стали военные объекты, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Все цели были достигнуты и поражены.

Ранее в Европе заявили о хаосе на Украине после российского удара возмездия.