Лукашенко сравнил Белоруссию с Татарстаном

Лукашенко: Белоруссия очень похожа на Татарстан по уровню чистоты и дисциплины

Белоруссия по уровню чистоты и дисциплины очень похожа на Татарстан, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Рустамом Миннихановым. Его слова передает Telegram-канал «Пул первого».

«Беларусь очень похожа на Татарстан. Очень аккуратно, чисто у вас, дисциплину держите», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что ему нравится темп развития Татарстана. По его словам, даже в условиях нестабильности в мире республика уверенно сохраняет свои позиции.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Минск 24 мая. 25 мая он встретился с Александром Лукашенко. По данным пресс-службы лидера Белоруссии, стороны обсудили вопросы сохранения исторической памяти и прошедший в Казани концерт-реквием с участием белорусских артистов.

Ранее Макрон попросил Лукашенко наладить отношения между Белоруссией и ЕС.