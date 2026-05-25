Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лукашенко сравнил Белоруссию с Татарстаном

Лукашенко: Белоруссия очень похожа на Татарстан по уровню чистоты и дисциплины
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия по уровню чистоты и дисциплины очень похожа на Татарстан, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Рустамом Миннихановым. Его слова передает Telegram-канал «Пул первого».

«Беларусь очень похожа на Татарстан. Очень аккуратно, чисто у вас, дисциплину держите», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что ему нравится темп развития Татарстана. По его словам, даже в условиях нестабильности в мире республика уверенно сохраняет свои позиции.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Минск 24 мая. 25 мая он встретился с Александром Лукашенко. По данным пресс-службы лидера Белоруссии, стороны обсудили вопросы сохранения исторической памяти и прошедший в Казани концерт-реквием с участием белорусских артистов.

Ранее Макрон попросил Лукашенко наладить отношения между Белоруссией и ЕС.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!