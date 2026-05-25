Президент Франции Эммануэль Макрон, осуждая удар ВС России «Орешником» по Украине, почему-то проигнорировал удар украинской армии по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



«На удар по общежитию [в Старобельске] Макрон никак не отреагировал. Это говорит о том, что все происходит по плану сил НАТО, потому что удары, которые осуществлялись со стороны Украины, корректировались разведкой, корректировались целеуказателями с помощью средств НАТО. Все прекрасно понимают цинизм таких заявлений, но они продолжаются», — сказал депутат.



По словам Чепы, позиция Европы по Украине давно известна, поэтому слова Макрона об ударе ВС РФ и отсутствие осуждения терактов ВСУ со стороны европейских политиков неудивительны для Москвы.



Макрон на своей странице в соцсети Х осудил Россию за удар «Орешником» по территории Украины.



ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в ударе по «центру Древней Руси».