Европе в ходе переговоров с Россией все равно придется признать военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Посол пояснил, что вопрос военных преступлений обязательно будет обсуждаться при составлении условий мирного договора.

«Международное гуманитарное право в виде Женевских конвенций, целого перечня конвенций должно быть заметено под ковер, либо же международное право является обязательным для всех», — сказал он.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее первого пострадавшего при теракте в Старобельске выписали из больницы.