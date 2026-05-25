Вучич: Европа должна относиться к Китаю как партнеру, а не сопернику

Государствам Европы следует относиться к Китаю как своему партнеру, а не конкуренту, заявил президент Сербии Александар Вучич. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Находящийся с визитом в Пекине сербский лидер отметил, что в Европе дискуссии о Китае слишком часто омрачаются подозрительностью и стратегическими опасениями. Европейские же страны должна относиться к КНР не со страхом и подозрительностью, а с уверенностью и искренней готовностью к сотрудничеству.

Вучич подчеркнул, что дружба между Белградом и Пекином и не направлена против кого-либо государства. Он выразил надежду, что Европа в конечном итоге будет относиться к КНР с реализмом и взаимным уважением.

16 мая Вучич назвал «венцом» своей политической карьеры предстоящий государственный визит в Китай. Он отметил, что за последние годы Сербия «в 330 раз, не на 33%» увеличила экспорт в Китай. На территории сербского государства не было ни одной китайской фабрики, сейчас — их 37.

Ранее Вучич заявил, что третья мировая война уже началась.