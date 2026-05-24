Каллас назвала удар «Орешником» по Украине «бряцанием ядерным оружием»

Ночной удар Вооруженных сил России по Украине с использованием ракеты «Орешник» является «безрассудным бряцанием ядерным оружием». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.

«Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому она терроризирует Украину намеренными ударами по центрам городов. Это чудовищные террористические акты», — написала она.

По ее словам, использование Россией «Орешника» — системы, созданной для доставки ядерного оружия, — является политической тактикой запугивания и безответственным ядерным шантажом.

Каллас добавила, что на следующей неделе министры иностранных дел Евросоюза обсудят, как усилить международное давление на Россию.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал», сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что атаке «Орешником» подвергся город Белая Церковь в Киевской области. По данным Telegram-канала SHOT, в населенном пункте был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в ударе по «центру Древней Руси».