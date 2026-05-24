Стала известна новая должность экс-канцлера Германии Шольца

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству с государствами Глобального Юга. Об этом сообщила газета Tagesspiegel, ссылаясь на источники.

По данным издания, эту информацию подтвердили сразу несколько источников. Отмечается, что 67-летний политик будет руководить «так называемой Северо-Южной комиссией». Проект запустили для укрепления двусторонних отношений со странами Глобального Юга и их расширения в глобальную сеть.

Однако, как указывает газета, решение о назначении Шольца пока не принято окончательно, так как детали о полномочиях комиссии и должности заместителя еще неизвестны.

До этого Шольц призвал не дать России победить в конфликте на Украине и достичь поставленных целей. Шольц заявил, что Москва якобы не сможет выиграть в конфликте.

Ранее Шольц счел «смешной» одну дискуссию вокруг Украины.