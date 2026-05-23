В МИД России рассказали о поведении Запада на конференции по ДНЯО

Запад в ходе Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) препятствовал диалогу и продвигал деструктивную повестку. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

В ведомстве отметили, что «вклад» в формирование неблагоприятной атмосферы на форуме внесли делегации Запада, которые прибыли в Нью-Йорк для решения собственных политических задач, никак не связанных с предметом ДНЯО.

«Они, в первую очередь страны Евросоюза и члены НАТО, а также брюссельская евробюрократия всячески препятствовали результативному диалогу, продвигая деструктивную повестку дня», — подчеркнули в министерстве.

Как уточнили в пресс-службе, она главным образом была сфокусирована на критике России, Китая, Ирана и КНДР.

В апреле глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов сообщил, что Москва озабочена новым взглядом, которого стали придерживаться страны Запада по поводу роли и места ядерного оружия в мире.

Дипломат добавил: в западных столицах все чаще заявляют о возможности размещения на территории неядерных стран ЯО, а также о схемах совместных ядерных миссий НАТО.

Ранее две европейские страны обвинили в намерении нарушить ДНЯО.