Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Грузия ко Дню независимости убрала с госучреждений символику ЕС

Грузия ко Дню независимости заменила флаги ЕС на православные плакаты
Irakli Gedenidze/Reuters

Накануне празднования Дня независимости фасады грузинских государственных учреждений вместо привычной атрибутики Европейского союза украсили панно с православными плакатами. Об этом рассказал корреспондент газеты «Взгляд».

Резиденция президента Грузии Михаила Кавелашвили при этом оформлена в красно-белых цветах флага страны.

На здании парламента на проспекте Руставели повесили портреты почившего в марте патриарха Грузинской православной церкви Ильи Второго, а также щиты, информирующие о предстоящем праздновании 1700-летия установления христианства официальной религией страны в 2026 году.

День независимости Грузии отмечается 26 мая. Это главный государственный праздник страны, который был учрежден в память о провозглашении независимости Грузинской Демократической Республики в 1918 году, после распада Российской империи.

Ранее премьер Грузии направил открытое письмо лидерам ЕС.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!