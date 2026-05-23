Накануне празднования Дня независимости фасады грузинских государственных учреждений вместо привычной атрибутики Европейского союза украсили панно с православными плакатами. Об этом рассказал корреспондент газеты «Взгляд».

Резиденция президента Грузии Михаила Кавелашвили при этом оформлена в красно-белых цветах флага страны.

На здании парламента на проспекте Руставели повесили портреты почившего в марте патриарха Грузинской православной церкви Ильи Второго, а также щиты, информирующие о предстоящем праздновании 1700-летия установления христианства официальной религией страны в 2026 году.

День независимости Грузии отмечается 26 мая. Это главный государственный праздник страны, который был учрежден в память о провозглашении независимости Грузинской Демократической Республики в 1918 году, после распада Российской империи.

