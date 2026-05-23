Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну уже начинать переговоры о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ), так как выгоды от участия в Евразийском экономическем союзе (ЕАЭС) для Еревана при переориентации на Запад исчезнут. Об этом политик написал в мессенджере «Макс».

По мнению Медведева, все понимают то, что при переходе на европейские газовые цены армянский народ «погонят» Пашиняна, поэтому ему «приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете».

Политик добавил, что шансы Армении столкнуться с кризисом, как это произошло с Украиной в 2014 году, «растут каждый день».

Медведев также указал Пашиняну на то, что если Армения продолжит добиваться присоединения к Европейскому союзу, оставаться в ЕАЭС она не сможет, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

Накануне Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией.

Ранее Лавров заявил о стремлении Запада превратить Армению во «вторую Украину».