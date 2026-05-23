Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Медведев дал совет Пашиняну в свете дружбы Армении с Западом

Медведев посоветовал Пашиняну начинать переговоры о поставках американского газа
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну уже начинать переговоры о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ), так как выгоды от участия в Евразийском экономическем союзе (ЕАЭС) для Еревана при переориентации на Запад исчезнут. Об этом политик написал в мессенджере «Макс».

По мнению Медведева, все понимают то, что при переходе на европейские газовые цены армянский народ «погонят» Пашиняна, поэтому ему «приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете».

Политик добавил, что шансы Армении столкнуться с кризисом, как это произошло с Украиной в 2014 году, «растут каждый день».

Медведев также указал Пашиняну на то, что если Армения продолжит добиваться присоединения к Европейскому союзу, оставаться в ЕАЭС она не сможет, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

Накануне Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией.

Ранее Лавров заявил о стремлении Запада превратить Армению во «вторую Украину».

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!