Индонезийская ведьма предупредила Ермака о тяжелых последствиях черной магии

Индонезийская практик мистических обрядов Ньи Рату Кендари заявила РИА Новости, что попытки использовать черную магию ради власти или устранения соперников могут обернуться тяжелыми последствиями для заказчика таких ритуалов. Так она прокомментировала сообщения о якобы проводившихся бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком обрядах против политических оппонентов.

«В индонезийской традиции santet и guna-guna считается, что человек, пытающийся использовать черную магию ради власти или устранения соперников, в первую очередь разрушает собственную духовную защиту», — предупредила Кендари.

По ее словам, если намерения у проводящего ритуалы недобрые, а действия продиктованы страхом и завистью, то направленное на оппонентов «возвращается к заказчику».

Кендари также рассказала, что в Индонезии популярны обряды с фото, волосами, землей с кладбища, кровью животных, ночными ритуалами на перекрестках и у баньяновых деревьев, где, по преданиям, живут духи.

«Если кто-то действительно пытался обращаться к таким практикам ради политической борьбы, это может обернуться тяжелой кармой, психическими проблемами», — констатировала собеседница агентства.

До этого экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Ермак увлекается магическими и эзотерическими практиками. По ее словам, маги соратника украинского лидера «собирают воду с трупов и делают какие-то куклы». Ермак далеко не единственный в украинской политике, кто практикует магические ритуалы, подчеркнула Мендель. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший нардеп допустил, что Зеленский пользуется услугами астрологов.