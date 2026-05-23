Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Индонезийская ведьма предупредила Ермака о тяжелых последствиях черной магии

Кендари: Ермака ждут последствия после использования черной магии ради власти
Violeta Santos Moura/Reuters

Индонезийская практик мистических обрядов Ньи Рату Кендари заявила РИА Новости, что попытки использовать черную магию ради власти или устранения соперников могут обернуться тяжелыми последствиями для заказчика таких ритуалов. Так она прокомментировала сообщения о якобы проводившихся бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком обрядах против политических оппонентов.

«В индонезийской традиции santet и guna-guna считается, что человек, пытающийся использовать черную магию ради власти или устранения соперников, в первую очередь разрушает собственную духовную защиту», — предупредила Кендари.

По ее словам, если намерения у проводящего ритуалы недобрые, а действия продиктованы страхом и завистью, то направленное на оппонентов «возвращается к заказчику».

Кендари также рассказала, что в Индонезии популярны обряды с фото, волосами, землей с кладбища, кровью животных, ночными ритуалами на перекрестках и у баньяновых деревьев, где, по преданиям, живут духи.

«Если кто-то действительно пытался обращаться к таким практикам ради политической борьбы, это может обернуться тяжелой кармой, психическими проблемами», — констатировала собеседница агентства.

До этого экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Ермак увлекается магическими и эзотерическими практиками. По ее словам, маги соратника украинского лидера «собирают воду с трупов и делают какие-то куклы». Ермак далеко не единственный в украинской политике, кто практикует магические ритуалы, подчеркнула Мендель. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший нардеп допустил, что Зеленский пользуется услугами астрологов.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!