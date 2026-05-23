Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно об изменении отношения США к Израилю

NYT: США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану
AP

США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану, теперь Тель-Авиви вынужден собирать информацию о переговорах Вашингтона и Тегерана через лидеров и дипломатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По словам собеседников издания, президент США рассматривает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как военного союзника, но не как близкого партнера в переговорах с Ираном. В этой связи газета отмечает, что пишет, что израильский премьер, который раньше был «вторым пилотом» США в борьбе против Ирана, теперь стал всего лишь «пассажиром».

В статье говорится, что Израиль оказался в положении, в котором он был понижен с равноправного партнера до уровня «субподрядчика американских военных». Это может иметь значительные последствия для Израиля и стало «унизительным ударом» для Нетаньяху, которому предстоит участвовать в выборах, продолжил автор публикации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в Тегеране сообщили о прогрессе по ряду спорных вопросов между Ираном и США.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!