Украина предложила России локальное перемирие в Алешках

Омбудсмен Украины Лубинец сообщил о переговорах с Россией о перемирии в Алешках

Украина предложила России локальное перемирие для эвакуации мирных жителей из города Алешки в Херсонской области. Об сообщает «Страна.ua» со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

«Мы проводили переговоры 15 мая», — сказал он.

По словам Лубинца, планируется эвакуировать примерно 6 тыс. гражданских лиц, включая 200 детей. Он отметил, что украинская сторона уже обсудила все технические вопросы. Сейчас Киев ждет от России даты прекращения огня, чтобы начать физическую эвакуацию, уточнил омбудсмен.

До этого Украина предложила России договориться о взаимном прекращении ударов по аэропортам. С такой инициативой выступил министр иностранных дел страны Андрей Сибига. По его мнению, соглашение может заинтересовать российскую сторону, поскольку аэропорты РФ, включая Шереметьево и Пулково, становятся все более уязвимыми перед атаками ВСУ. Сибига добавил, что прекращения ударов можно добиться при активном посредничестве Евросоюза. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту инициативу с рядом европейских лидеров.

Ранее омбудсмен Украины Лубинец посоветовал гражданам взять паспорт РФ.