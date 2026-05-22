В РФ призвали избегать рецидивов вооруженной агрессии на Ближнем Востоке

Российская сторона выступает против рецидивов вооруженной агрессии на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

В пятницу, 22 мая, глава внешнеполитического ведомства выступил на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

«Мы за немедленное прекращение силового вмешательства в дела Ирана, в дела Ливана и необоснованного применения военной силы против гражданских инфраструктурных объектов и в Иране и в соседних с ним странах, включая объекты ядерной энергетики под гарантией МАГАТЭ. <...> Все это не имеет ни правовых, ни моральных оправданий», — сказал дипломат.

Лавров предупредил, что возможное возобновление боевых действий в зоне Персидского залива будет иметь комплексные негативные последствия не только для региона, но и для всего мира. В том числе конфликт отразится на глобальной экономике и торговле, подчеркнул министр.

По его словам, коллективному Западу присущи деструктивные действия, которые представляют явную угрозу для международной безопасности. Дипломат обратил внимание, что западные страны выбрали ряд государств в качестве конкурентов или противников в Евразии. Речь идет о РФ, Иране, Китае, Северной Корее, Белоруссии и иных державах, пытающихся проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.

