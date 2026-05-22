Лавров обвинил Запад искажении информации о ходе СВО

Пропаганда стран Запада всячески пытается исказить данные о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и внутренних делах России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия», передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что очень важно разъяснять широким общественным кругам то, что происходит в мире, и тех действий, которые российская сторона предпринимает для обеспечения защиты своих законных интересов и обеспечения максимально благоприятных внешних условий для развития страны, для повышения благосостояния населения.

До этого в интервью интернет-изданию «Детская редакция» Лавров заявил, что Запад создает общеевропейскую группу с целью физического нападения на Россию. По словам дипломата, во главе этой группы поставлен президент Украины Владимир Зеленский «со своими нацистскими лозунгами».

Ранее Лавров заявлял, что Россия стремится минимизировать ущерб территориям с русским населением во время СВО.