«Ставка на малую высоту»: в России оценили новые дроны ВСУ «Бегемот»

Новые украинские дроны «Бегемот», скорее всего, будут применяться только в зоне СВО около линии боевого соприкосновения, так как дальность их полета до 300 километров. Киев такими дронами делает ставку на предельно малые высоты в применении БПЛА. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.



«Что нового они собираются предложить? Просто название «Бегемот». Больше я ничего нового не вижу. Это сугубо прифронтовая история, дальше никуда. [Летят] на предельно малой высоте, чтобы обмануть радары, но он будет визуально заметен. Делают ставку на предельно малую высоту, что их не заметят технические средства. Но дело в том, что их заметят бойцы [невооруженным глазом]», — сказал аналитик.



В четверг украинские СМИ сообщили о том, что Украина показала собственный вариант «Шахеда» — дрон «Бегемот». Как сообщает агентство УНИАН, компания Culver Aerospace совместно с GLEFA представила ударный дрон средней дальности «Бегемот-мидлстрайк», который уже прошел боевое применение.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по центру подготовки специалистов БПЛА на Украине.