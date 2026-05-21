Песков заявил, что переговоры лучше «тотальной конфронтации»

Европейские страны ведут ситуацию к тотальной конфронтации с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы», — сказал он, отвечая на вопрос о кандидатах на должность переговорщиков от Европы с Россией.

До этого глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО при необходимости способно «сравнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области. В Москве эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики.

В то же время российская разведка заявила, что Украина готовится запускать дроны с территории Латвии. Как растет напряжение между Россией и странами Балтии и что об этом говорят в Москве — в материале «Газеты.Ru».

