Песков сообщил о насыщенном графике Путина в Кремле

У президента России Владимира Путина 21 мая запланировано российско-белорусское мероприятие на высшем уровне. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин работает сегодня в Кремле, а его график на день остается насыщенным. Песков также отметил, что подробности о российско-белорусском мероприятии будут представлены позднее.

На прошлой неделе Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели телефонный разговор. Среди основных тем главы государств обсудили «сотрудничество в экономике и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям».

Предыдущий раз Путин и Лукашенко провели переговоры 8 мая во время визита президента Белоруссии в Москву на празднование Дня Победы. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в мире.

До этого глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Евросоюзу необходимо не дать России и Белоруссии создать союз во время конфликта на Украине. В своей речи политик не уточнил, известно ли ему о существовании Союзного государства РФ и Белоруссии.

Ранее Лукашенко похвалил арсенал оружия России и Белоруссии.