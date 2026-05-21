В Уфе открыли улицу имени Жириновского

В Уфе открыли улицу имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Торжественное мероприятие состоялось в честь 80-летия со дня рождения политика, сообщил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Улица длиной 800 метров проходит между улицей Ольховой в Демском районе и одной из проектируемых улиц в Ленинском районе Уфы.

«Владимир Жириновский стал первым российским политиком, чей 80-летний юбилей по указу нашего президента отмечает вся страна», — отметил Слуцкий, добавив, что по всей России проходят десятки мероприятий, посвященных этой дате.

В конце апреля стало известно, что в Якутии появятся сразу два памятника политику Владимиру Жириновскому. В Нерюнгри памятник установят в центральном парке, а в Якутске для монумента выбрали этнографический комплекс «Чочур-Муран».

Владимир Жириновский был одной из самых ярких и скандальных фигур в российской политике. Многие не воспринимали его всерьез из-за эпатажного поведения и резких высказываний. Но после своей кончины в 2022 году глава ЛДПР обрел славу «пророка», обладающего даром заглядывать в будущее. 25 апреля 2026 года политику исполнилось бы 80 лет.

