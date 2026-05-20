Лавров рассказал, на что должны полагаться РФ и Китай в нынешних условиях

Лавров: Москве и Пекину надо полагаться на собственные силы и солидарность

Россия и Китай, учитывая последние события, должны полагаться только на собственные силы и братскую солидарность. Об этом в ходе интервью Шанхайской медиагруппе SMG заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Как показывают последние события, в которых Запад проявляет суть своей политики, уже нисколько ее не маскируя, и Китаю, и России надо прежде всего полагаться на собственные силы и на нашу братскую солидарность», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Москва и Пекин имеют обоюдный интерес к сотрудничеству.

Дипломат обратил внимание, что в настоящее время автомобили китайского производства пользуются популярностью в РФ. При этом немецкая автомобильная промышленность находится в глубочайшем кризисе.

«Это один из показателей того, что, как у нас говорят: «свято место пусто не бывает», — подчеркнул Лавров.

19–20 мая российская делегация во главе с президентом страны Владимиром Путиным посетила Китай с официальным визитом. Президент России провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, а также встретился с премьером Государственного совета республики Лю Цяном. В рамках поездки Путина в Пекин были подписаны 40 совместных документов, включая заявление об укреплении партнерства и углублении двусторонних отношений.

